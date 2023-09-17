أيمن الجميل : محافظات الصعيد حظيت بمعدلات تنمية غير مسبوقة خلال السنوات التسع الأخيرة

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن محافظات الصعيد تحظى بمعدلات تنمية غير مسبوقة فى تاريخها خلال السنوات التسع الأخيرة ، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية ، خاصة وأن الرئيس يضع نصب عينيه التوزيع العادل لثمار التنمية ، وأن الأولى بتوجيه استثمارات الدولة والقطاع الخاص هى المحافظات التى كان يتم تصنيفها بأنها الأكثر فقرا والطاردة للسكان والمصدرة للهجرات من الجنوب نحو القاهرة ومحافظات الوجه البحرى، وخلال هذه السنوات التسع شهدت محافظات الصعيد مجموعة من المشروعات التنموية العملاقة في كافة القطاعات ، والتي من شأنها أن تحسن كثيرا مستوى معيشة المواطنين في الجنوب ووضعهم في بؤرة اهتمام الدولة.

وأكد أيمن الجميل أن إقامة هذا العدد الكبير من المشروعات التنموية العملاقة فى محافظات الصعيد ، ومنها المشروعات الزراعية والمجمعات الصناعية والحرفية والمبادرات الكبرى مثل مبادرة حياة كريمة، يعكس رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في العمل بوتيرة متسارعة وفي كافة القطاعات على التوازي لتحقيق طفرة تنموية كبيرة تضع محافظات الصعيد في المكانة التي تستحقها، وتحقق للمواطنين جنوب مصر دون استثناء الحياة اللائقة بهم ، مشيرا إلى أن مجمع إنتاج البنزين بمحافظة أسيوط، الذى افتتحه الرئيس هو أكبر مجمع بترولي في الوجه القبلي، ويهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالي محافظات الصعيد، وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.

وأشار أيمن الجميل إلى أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفئات الأكثر احتياجا والطبقة المتضررة من الغلاء والتضخم فى العالم ، خاصة فى الصعيد، هو ما يجعل المجتمع المصرى رغم التعداد السكانى الكبير، قادرا على امتصاص الأزمات العالمية وعبورها بسلام ، مشيرا إلى الأهمية القصوى التى تمثلها توجيهات الرئيس بضرورة ضمان الأمن الغذائى للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع فى طرح السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال برامج الدعم والحماية ، لتعزيز قدرة الملايين من المواطنين على مواجهة موجات التضخم والغلاء الناتجة عن الأحداث الاقتصادية والسياسية العالمية ، فضلا عن دفع منظمات المجتمع المدنى إلى الازدهار والعمل خصوصا جمعيات المجتمع المحلي فى القرى والنجوع والمدن الصغيرة، والعمل على نمو الشركات بين مؤسسات المجتمع المدنى والهيئات الحكومية لخدمة المواطن

وأضاف أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة "Cairo3A" للاستثمارات الزراعية والصناعية ، أن محافظات الصعيد حظيت، باستثمارات 1.8 تريليون جنيه منذ 2014، وهذا يعنى أن ربع الاستثمارات الكلية التى أنفقتها الدولة تم تخصيصها لمحافظات الصعيد ، وأنشأت الدولة وطورت 6600 كيلو متر من الطرق بينهم 2600 كيلو متر إنشاء جديد و4 الاف كيلو متر رفع كفاءة وتطوير، وهى مشروعات تحمل الخير لأهالى الصعيد و تمثل قصة نجاح فريدة ، ومنها محور قـوص بمحافظة قنا بطول 19 كيلومترا ويربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الزراعي شمال مدينة سمالوط والطريق الصحراوي غرباً عبر نهر النيل، ومحور عدلي منصور بمحافظة بني سويف بطول 7 كيلومترات ويربط بين البر الشرقي للنيل وبين البر الغربي للنيل ومحور سمالوط بمحافظة المنيا النيل بطول 24 كيلومترا ويربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الزراعي شمال مدينة سمالوط والطريق الصحراوي غرباً عبر نهر النيل ومحور كلابشة بمحافظة أسوان بطول 23 كيلومترا ويربط الطريق الزراعي شرقاً بالطريق الزراعي الغربي والطـريق الصحراوي غرباً عابراً نهر النيل جنوب كلابشة، ومحور ديروط الفرافرة بطول 15 كيلومترا ويربط بين شرق وغرب النيل ، فضلا عن تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي بطول 230 كيلومترا، وازدواج طريق سفاجا- القصير- مرسى علم بطول 200 كيلومتر، وغيرها من المشروعات الحيوية

وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن التوسع في إنشاء المشروعات القومية سواء الرسمية أو المشروعات التي بادر بتدشينها القطاع الخاص ومشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة، أسهمت في تحسين جودة حياة المواطنين فى محافظات الصعيد وتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي على المستوى المطلوب في كافة القطاعات، كما أسهم برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، في تلبية احتياجات ومتطلبات الأهالي، واعطى فرصة لتنشيط حركة مبادرة "حياة كريمة" من خلال تيسير كافة الخدمات من أجل تحسين جودة المعيشة لأهالي الصعيد.