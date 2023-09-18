«التخطيط القومي»: الذكاء الاصطناعي يقود ثورة في الرعاية الصحية بإفريقيا

عقد معهد التخطيط القومي ورشة عمل حول الذكاء الاصطناعي وفجوات سياسات البيانات في الصحة العالمية، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، ومؤسسة العلوم من أجل أفريقيا، وذلك لمناقشة وفهم فجوات سياسة تطبيق الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات المطبقة في الصحة العالمية من منظور أفريقي.

فرصة للحوار ولتبادل الخبرات واستعراض التحديات

وخلال كلمته، أكد الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، أن أهمية الورشة تكمن فيما تتيحه من فرصة للحوار ولتبادل الخبرات واستعراض التحديات، والتعرف على أفضل الممارسات للتعامل مع فجوات الذكاء الاصطناعي وسياسات البيانات في الصحة العالمية.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي أحدث ثورة في صناعة الرعاية الصحية في إفريقيا، مشددا على ضرورة استكشاف إمكانيات هذه التكنولوجيا لتحسين صحة الإنسان بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة، والتي تضمنت توافر حياة صحية وتعزيز الرفاهية للجميع، في جميع الأعمار.

دعم دور وأهمية البحث العلمي

وأضاف العربي إلى أن الورشة تعد امتدادًا لشراكات المعهد على المستوى الوطني والأفريقي لدعم دور وأهمية البحث العلمي، فيما يخص توحيد الجهود من خلال جلسات تشاورية وورش عمل مشتركة ومناقشات للاستخدام الأكثر أمانًا للذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، وتوفر منصة للمشاركين لتبادل أفضل الممارسات والأساليب المبتكرة في تنفيذ مبادرات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي في الصحة العالمية لإعداد تقرير نهائي يضم جميع النتائج لعرضها في اجتماع الاتحاد الأفريقي مطلع نوفمبر المقبل.

الذكاء الاصطناعي وتحسين تقديم الرعاية الصحية

فيما أشار الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية إلى أن الذكاء الاصطناعي قدم وعودا كبيرة لتحسين تقديم الرعاية الصحية والطب في جميع انحاء العالم، وتعزيز سرعة ودقة التشخيص وفحص الامراض المساعدة في الرعاية السريرية وتعزيز البحوث الصحية وتطوير الأدوية ودعم تدخلات الصحة العامة المتنوعة.