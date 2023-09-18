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المتحدث العسكري: استشهاد وإصابة 9 ضباط وجنود إثر انقلاب ناقلة محملة بالذخائر

كتب:

محمد مجدي
06:34 م | الإثنين 18 سبتمبر 2023
المتحدث العسكرى

المتحدث العسكرى

قال العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، إن إحدى الناقلات المحملة بالذخائرتعرضت لحادث انقلاب مفاجئ ما أدى إلى استشهاد وإصابة 9 من الضباط والدرجات الأخرى، في إطار تنفيذ القوات المسلحة لإحدى الأنشطة التدريبية المخططة، وأثناء قيام إحدى الوحدات المختصة بالإمداد بالذخائر بمنطقة الأوبيك جنوب مدينة العاشر من رمضان.

وصرح المتحدث العسكري بأنه تمّ اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكد المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، أنّ القوات المسلحة تتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء، وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.