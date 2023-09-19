الطائفة الإنجيلية: كنيسة ملوي أحرقها الأشرار قبل 10 سنوات وعادت بأيادي الجيش

قام الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر بجولة رعوية لصعيد مصر، اليوم الثلاثاء، استهلها بالمشاركة في احتفالية توزيع جوائز لجنة التربية بمجمع ملوي بالمنيا، والتي اقيمت في الكنيسة الإنجيلية بملوي، بمشاركة الدكتور القس راضي عطالله، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور الشيخ ناجي حلمي، عضو المجلس الإنجيلي العام، والقس رأفت ناجي، رئيس مجمع ملوي الإنجيلي، والقس مدحت سامي، راعي الكنيسة الإنجيلية بملوي، والقس أيمن وليم، رئيس لجنة التربية بمجمع ملوي بالمنيا، والقس أنيس أنسي، راعي الكنيسة الإنجيلية ببني عدي.

كلمة رئيس الطائفة الإنجيلية في احتفالية لجنة التربية بملوي

ألقى رئيس الطائفة الإنجيلية كلمة خلال الحفل، عبر فيها عن سعادته البالغة بمشاركة شباب الكنيسة الإنجيلية الموهوبين المبدعين، وقال: «أبنائي وأحبائي الشباب المبدعين، تمتلكون من الإمكانيات والموهبة ما يجعلكم قوة مغيرة داخل الكنيسة، قادرين على القيادة».

واضاف رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر: «اليوم نحتفل من داخل الكنيسة التي حرقتها الأيدي الشريرة من عشرة سنوات، وتم إعادة بنائها على أيدي الجيش المصري، شكرًا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشكرا لأبطالنا في القوات المسلحة المصرية».

فعاليات حفل الكنيسة الإنجيلية في ملوي

شهد حفل الكنيسة الغنجيلية في ملوي تقديم عدد من الفقرات الفنية المتنوعة، تضمنت فقرة لذوي الهمم، وتوزيع الجوائزعلى الفائزين في مسابقة مهرجان الإنجيل، كما تم تكريم عدد من خدام اللجنة والموهوبين وأسرهم.