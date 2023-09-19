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مصر تشارك في عمليات البحث عن المصابين وانتشال الجثث بليبيا

كتب:

محمد مجدي
06:20 م | الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
شعار القوات المسلحة

شعار القوات المسلحة

شارك عدد من طائرات البحث والإنقاذ المصرية في انتشال الجثث وإنقاذ المصابين في المناطق المنكوبة التي ضربها الإعصار، خلال الأيام الماضية، وقامت القوات المسلحة بإنشاء معسكر الإغاثة المصرى بمنطقة مرتوبه  داخل المناطق المتضرره قرب مدينة درنه للتخفيف عن المواطنين المتضررين من الإعصار، وتقديم كل أوجه الرعاية الطبية والإنسانية لهم.

كما قامت القوات المسلحة بتقديم العديد من المساعدات الإنسانية العاجلة ووسائل الإعاشة للمواطنين في العديد من المناطق الصعب الوصول والخروج منها، وذلك انطلاقا من الثوابت المصرية الراسخة تجاه أشقائها من الدول في مواجهة كل الأزمات والمحن.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.