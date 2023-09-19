مصر تشارك في عمليات البحث عن المصابين وانتشال الجثث بليبيا

شارك عدد من طائرات البحث والإنقاذ المصرية في انتشال الجثث وإنقاذ المصابين في المناطق المنكوبة التي ضربها الإعصار، خلال الأيام الماضية، وقامت القوات المسلحة بإنشاء معسكر الإغاثة المصرى بمنطقة مرتوبه داخل المناطق المتضرره قرب مدينة درنه للتخفيف عن المواطنين المتضررين من الإعصار، وتقديم كل أوجه الرعاية الطبية والإنسانية لهم.

كما قامت القوات المسلحة بتقديم العديد من المساعدات الإنسانية العاجلة ووسائل الإعاشة للمواطنين في العديد من المناطق الصعب الوصول والخروج منها، وذلك انطلاقا من الثوابت المصرية الراسخة تجاه أشقائها من الدول في مواجهة كل الأزمات والمحن.