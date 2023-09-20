أحد أبطال حرب أكتوبر: شاركت في تطوير طلمبات المياه التي أحدثت الثغرات في خط بارليف

قال المهندس عز الدين سيد، أحد أبطال حرب أكتوبر، إنه نُقل إلى ورشة المهندسين الرئيسية في الزقازيق بعدما بذل جهدا كبيرا في الورشة 12، موضحًا: «فعلنا أشياءً كثيرا منها الطلمبات التي فتحت الثغرات في خط بارليف وكان ذلك في عام 1970 أو عام 1971».

بعض الضباط ارتدوا ملابس فلاحين

وأضاف «سيد»، خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «الدولة المصرية تعاقدت على هذه الطلمبات لوزارة الزراعة، وتم الحصول على هذه الطلمبات من مصادر عدة، ما أعرفه منها أن بعض الضباط ارتدوا ملابس فلاحين وذهبوا إلى شارع الجمهورية واشتروا منه مجموعة من الطلمبات على أنهم فلاحون من مديرية التحرير».

وتابع أحد أبطال حرب أكتوبر، أن هؤلاء الضباط اشتروا 40 طلمبة وطلبوا كميات أخرى، وتم الحصول على كميات أخرى بالفعل، مواصلا: «هذه الطلمبات كانت تضخ كمية المياه وأدخلنا عليها التعديلات لزيادة قوة دفع المياه حتى تكون قوية جدا، وتم عمل نموذج ترابي مماثل تماما للساتر الترابي الذي بنته إسرائيل للتدريب على عمليات الاقتحام».