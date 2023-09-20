عاجل.. تفاصيل مشادة محمد الشناوي وعبدالمنعم بعد لقاء المصري .. ورد فعل مفاجئ من الأخير

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، كواليس مشادة كلامية وقعت بين محمد عبدالمنعم والحارس محمد الشناوي، نجمي الفريق الأحمر، عقب نهاية مواجهة الأحمر أمام المصري البورسعيدي، التي حسمها الأول برباعية نظيفة، في إطار لقاءات الأسبوع الأول من الدوري الممتاز.

مصدر بالأهلي: محمد الشناوي عاتب عبدالمنعم بسبب ثقته الزائدة

وذكر المصدر أن محمد الشناوي اتجه لمعاتبة محمد عبدالمنعم، عقب نهاية مباراة الأهلي والمصري، بسبب عدم رضاه عن تعامل المدافع الشاب مع أحد الكرات في الدقائق الأخيرة، بثقة زائدة.

وأوضح المصدر أن محمد عبدالمنعم لم يكن راضيًا عن رد فعل «الشناوي»، ورفض أن يعاتبه، ورد غاضبا من انتقاد الحارس له، قائلا: «احنا كسبانين 4، مش لازم انتقاد علي أي حاجة»، وبعدها اتجه لمغادرة أرضية الملعب.

الأهلي يسقط المصري برباعية نظيفة

وكان النادي الأهلي قد حقق فوزًا ثقيًلا على حساب نظيره المصري، بافتتاح مشواره في مسابقة الدوري الممتاز، برباعية نظيفة، على أرضية استاد برج العرب بالاسكندرية.

وأحرز رباعية الأهلي كل من: المغربي رضا سليم، والجنوب أفريقي بيرسي تاو «ثنائية»، وكريم فؤاد.