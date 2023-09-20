عاجل.. كولر يصف تألق إمام عاشور مع الأهلي بـ 3 كلمات

أعرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفريق الأحمر، أمس الثلاثاء، على حساب المصري البورسعيدي، في افتتاح مباريات الفريقين ببطولة الدوري الممتاز الموسم الجاري، برباعية دون مقابل، كما وجه إشادة خاصة لثلاثي الأحمر بيرسي تاو ورضا سليم وإمام عاشور.

وقال المدرب السويسري، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء: «سعيد للغاية بالفوز الذي حققه الأهلي اليوم، وأكثر ما أسعدني هو تألق الثنائي رضا سليم وبيرسي تاو».

وأضاف: «أشعر بحالة من السعادة الكبيرة لنجاح رضا سليم في تسجيل أول أهدافه مع الفريق، وكذلك منبهر للغاية بتألق بيرسي تاو ونجاحه في تسجيل ثنائية».

كولر: فخور بإمام عاشور

وتابع: «فخور بإمام عاشور للغاية، بعد المستوى الكبير الذي ظهر عليه اليوم، ونجاحه في صناعة هدفين».

كما تطرق «كولر» للحديث عن الوافد الجديد أنتوني موديست، قائلا: «هو يحتاج لوقت طويل من أجل التأقلم مع الفريق والوصول للجاهزية البدنية اللازمة، خاصة أن آخر مباراة رسمية قوية خاضها كانت منذ ما يقارب الـ4 أشهر».

وأشار المدرب السويسري إلى أن «موديست لم يشارك مع الفريق سوى في تدريبين فقط أو أكثر بقليل، حتى أنه لم يعرف أسماء جميع لاعبي الأهلي حتى الآن، وعلى الرغم من عدم جاهزيته البدنية، إلا أنه خلق بعض الخطورة في مباراة اليوم، وكاد ينجح في تسجيل هدف، لكن الحظ لم يسعفه في ذلك.. أثق كثيرا في قدرات موديست، كما أثق في قدرته الكبيرة على مساهمته في انتصارات الأهلي خلال فترة المقبلة ومساعدتنا على تحقيق أهدافنا المنشودة».