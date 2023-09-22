يوسف القعيد: أناشد اللواء إسماعيل الغيطاني بكتابة شهادة شقيقه جمال عن حرب أكتوبر

قال الكاتب والأديب يوسف القعيد، إنه كان صديقا للكاتب والأديب الراحل جمال الغيطاني، مؤكدًا أنه ما زال على صلة بشقيقه اللواء إسماعيل الغيطاني حتى الآن.

القعيد: أنا مقصر لأنني لم أكتب شهادتي عن الحرب

وناشد «القعيد»، خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، اللواء إسماعيل الغيطاني كتابة شهادة شقيقه جمال الغيطاني عن حرب أكتوبر المجيدة، مواصلًا: «أنا مقصر لأنني لم أكتب شهادتي على جمال الغيطاني، كتبت عنه كتابات متناثرة كثيرة جدا، وبخاصة بعد رحيله منذ سنوات».

وتابع الكاتب والأديب: «أطالب نفسي وابنه وابنته بأن نكتب عن جمال الغيطاني، فقد كان لديه فهم للعسكرية المصرية وكان متبحرا في تاريخها بداية من مصر الفرعونية حتى حرب أكتوبر المجيدة، وكتب كتابا مهما بعنوان المصريون والحرب من صدمة يونيو إلى يقظة أكتوبر».

الغيطاني دافع عن مصر والمصريين

وأوضح: «جمال الغيطاني دافع عن مصر والمصريين، وعناوين مجموعاته القصصية فيها روح العسكرية المصرية العظيمة»، ورد عليه الإعلامي محمد الباز قائلا: «الغيطاني أصّل لفكرة يحاول البعض تشويهها، وأكد أن المصريين يحاربون ويقاتلون دفاعا عن أمنهم واستقرارهم».