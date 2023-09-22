مقتل 4 عسكريين وإصابة 18 آخرين في انقلاب سيارة بالأرجنتين

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وسائل إعلام أرجنتينية بأن 4 عسكريين لقوا مصرعهم وأُصيب 18 آخرون، جراء انقلاب سيارة شاحنة تابعة للجيش بغرب الأرجنتين.

سبب انقلاب الشاحنة

وأوضحت قناة TN الأرجنتينية أن الحادث وقع في منطقة جبلية بالقرب من مدينة سان مارتين دي لوس أنديس بمحافظة نيوكين غربي البلاد.

وكلفت النيابة العامة الشركة المحلية بفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث، والتحقق مما إذا كان هناك أي عطل فني ربما تسبب بانقلاب الشاحنة.