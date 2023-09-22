معلومات عن شاب مصري يقوم برحلة عمرة بالدراجة.. طولها 1400 كيلومتر

أعلن الرحالة «محمد المصري» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أول أمس الأربعاء، عن رحلة تبدأ من مركز بسيون بمحافظة الغربية إلى مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية بالدراجة، في رحلة تقدر مسافتها بـ1400 كيلو متر، فمن هو؟

محمد محمود أبو عجيزة الشهير بمحمد المصري، من مواليد عام 1993، هو رحالة مصري وصاحب فريق «هنشوف بلدنا على العجلة».

في عام 2014 بدأ شغفه بركوب الدراجات، ثم في عام 2017 أسس فريق لركوب الدراجات، ومنذ ذلك الوقت نظم العديد من الرحلات في جميع أنحاء مصر.

فريق ركوب الدراجات «هنشوف بلدنا على العجلة» يضم أكثر من 160 عضوا، سبق وأن شارك في افتتاح المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من مدينة العلمين الجديدة، كما شارك في ماراثون العاصمة الإدارية الجديدة.

أصدر محمد المصري الجزء الأول من كتابه «الرحالة المصري»، كما شارك في عدد من الحملات التطوعية الداعمة للدولة، وحصل على الدورة التدريبية المعتمدة من النقابة العامة للمهن الرياضية للمدربين، كما ترشح سفيرًا لمؤتمر المناخ وسافر بالدراجة إلى شرم الشيخ.

تخرج المصري من الأكاديمية الوطنية للتدريب في برنامج Value.

يعمل مصمم ديكور لمؤسسة للموبيليا.

أبرز الرحلات التي قام بها محمد المصري كالتالي:

- رحلة من القاهرة إلى أسوان بطول 1100 كيلومتر.

- رحلة من القاهرة إلى مرسى علم بطول 1200 كيلومتر.

- رحلة من القاهرة إلى الأقصر بطول 1000 كيلومتر.

- رحلة من القاهرة إلى الإسكندرية بطول 300 كيلومتر.

- رحلة من القاهرة إلى بورسعيد بطول 200 كيلومتر.