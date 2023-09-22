أجواء لطيفة وسحب منخفضة على الأنحاء كافة.. هل بدأ فصل الخريف؟

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنّ الأجواء الخريفية المنعشة تسيطر في فترات الليل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، إذ إنّ هناك نسيما خفيفا منتشرا يعمل على تلطيف الأجواء، كما أن حالة الطقس مستقرة اليوم على الأنحاء.

ويسود اليوم الجمعة طقس حار نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أجواء لطيفة وسحب منخفضة

وأضافت هيئة الأرصاد في بيان لها، أنّ من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ما يساعد على تلطيف الأجواء، وتنخفض نسبة الرطوبة ليلًا على أغلب الأنحاء ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

حركة الرياح والشبورة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ هناك نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتنتشر الشبورة على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 22 سبتمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 الصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 36 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 25 درجة مئوية.