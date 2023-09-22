الهلال الأحمر الليبي: نواجه صعوبات في انتشال مئات الجثث من تحت أنقاض درنة

قال المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر الليبي توفيق الشكري، إن الوضع في درنة أصبح صعب جدا، ونواجه صعوبات في انتشال الجثث من تحت الركام، لأن ذلك يتطلب معدات وآليات ثقيلة، مضيفا أن الجثث التي تخرج من البحر يجري انتشالها بشكل فوري سواء في درنة أو في السواحل المجاورة لها.

استمرار تقديم المساعدات للناجين وأهالي «درنة»

وأكد «الشكري» استمرار عملية تقديم المساعدات للناجين وأهالي مدينة درنة النازحين خارجها والمتواجدين فيها، وقال إن الوضع أفضل من حيث توزيع المساعدات والاحتياجات بالنسبة للمواطنين.

جار البحث عن المفقودين في البحر

فيما أعلنت رئاسة الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، مساء أمس الخميس، انتشال أكثر من 250 جثة مجهولة الهوية من سواحل مدينة درنة بمشاركة جهاز حرس السواحل وأمن المواني وبالتعاون مع فرق الإنقاذ الأخرى الليبية منها والصديقة.

وأكدت رئاسة الأركان العامةن في بيان، أن العمل جار للبحث على المفقودين في البحر وانتشال الجثث من قبل جهاز حرس السواحل حتى ساعات الليل المتأخرة.