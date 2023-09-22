موعد إجازة المولد النبوي للقطاع الخاص.. وزير العمل يوضح التفاصيل

حدد حسن شحاتة، وزير العمل، موعد إجازة المولد النبوي للقطاع الخاص، بعدما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موعد الإجازة الخاصة بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال، في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية للعاملين في قطاعات الدولة المتنوعة.

موعد إجازة المولد النبوي للقطاع الخاص

وفق بيان سابق لوزير العمل، فإن موعد إجازة المولد النبوي للقطاع الخاص، سيكون يوم الخميس المقبل الموافق 28 سبتمبر 2023، مؤكدًا أنها ستكون إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وأشار وزير العمل، إلى أن تحديد موعد إجازة المولد النبوي للقطاع الخاص، يأتي في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3491 لسنة 2023 والمتضمن أن يكون الخميس إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية.

كما تشمل إجازة القطاع الحكومي، وفق البيان السابق لمجلس الوزراء، العاملين في الهيئات العامة وشركات القطاع العام ووحدات الإدارة المحلية وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بدلا من التاريخ الميلادي الموافق 12 من شهر ربيع الأول عام 1445 هجريا.

الفئات المستحقة لإجازة المولد النبوي

وعن الفئات المستحقة لإجازة المولد النبوي، حددها وزير العمل، حسن شحاتة، قائلاً: «إنّ الإجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003».

وأكد أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة إضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي أجره اليومي.