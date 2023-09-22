محافظ البنك المركزي المصري يشارك في مؤتمر التعاون الاقتصادي الكوري الأفريقي

شارك حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، ونائبه رامي أبو النجا، في المؤتمر الوزاري السابع للتعاون الاقتصادي الكوري الأفريقي، الذي استضافته كوريا الجنوبية بمدينة بوسان خلال الفترة من 12 إلى 15 سبتمبر الجاري، تحت عنوان «نحو مستقبل مستدام: التحول العادل للطاقة والقطاع الزراعي في أفريقيا».

حضر المؤتمر - الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والمالية الكورية وبنك كوريا للاستيراد والتصدير، بالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية (AfDB) - 500 من كبار المسؤولين الحكوميين في كوريا الجنوبية وعدد كبير من الدول الأفريقية، منهم محافظو الدول الأعضاء بمجموعة بنك التنمية الأفريقي والمديرون التنفيذيون، فضلًا عن مجموعة من السفراء الأفارقة، ورؤساء مؤسسات التمويل الأفريقية، وممثلو القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، والأكاديميون، لمناقشة قضايا التحول إلى الطاقة منخفضة الكربون وتحقيق الأمن الغذائي في القارة الأفريقية.

النمو الأخضر في أفريقيا

وفي سياق متصل، شارك محافظ البنك المركزي المصري في المائدة المستديرة التي جرى تنظيمها بحضور عدد كبير من محافظي الدول الأفريقية ببنك التنمية الأفريقي، وأجرى خلالها مداخلتين، كانت الأولى بشأن «التحول العادل إلى الطاقة النظيفة في أفريقيا»، حيث جرى التطرق للتحديات التي تواجه النمو الأخضر في أفريقيا، وآليات التعامل معها، بينما كانت المداخلة الثانية حول «التحول الزراعي في القارة الأفريقية»، إذ قام بإبداء رؤيته بخصوص التعاون الكوري الأفريقي في ملف التحول الزراعي.

أجندة التنمية الأفريقية

كما عُقد اجتماع في مقر البنك المركزي الكوري في العاصمة سول، بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، مع ري تشانج- يونج محافظ البنك المركزي لكوريا الجنوبية، ومين جواهونج نائب محافظ البنك المركزي لكوريا الجنوبية، وجرى تناول أوجه ومجالات التعاون المشترك، لاسيما تعزيز الروابط المالية فيما بين البلدين.

جرى تأسيس التعاون الاقتصادي الكوري الأفريقي (KOAFEC) عام 2006، بمبادرة من كوريا الجنوبية للمساهمة في أجندة التنمية الأفريقية، وفي نفس العام، جرى إطلاق المؤتمر الوزاري الأول لتعزيز التشاور بين المسؤولين الحكوميين الكوريين والأفارقة، ومنذ ذلك الحين، تطور المؤتمر إلى تجمع دوري يُعقد كل عامين.

جدير بالذكر، أن الصندوق الائتماني التابع للتعاون الاقتصادي الكوري الأفريقي، أسهم في العديد من المشروعات في مصر، من أبرزها تمويل مشروع الربط الإلكتروني بين عدد من البورصات الأفريقية (AELP) من ضمنها البورصة المصرية؛ الأمر الذي يترتب عليه تسهيل إجراءات التداول وتعزيز الاستثمارات البينية بين الدول الافريقية.

وفي نفس الإطار، قدَّم الصندوق الدعم لإعداد دراسة جدوى حول تقنيات الصرف الصحي المتكاملة في بعض المناطق الريفية في صعيد مصر، إضافة إلى مساهمته في التحضير لمشروع «معالجة الحمأة الناتجة من محطة صرف صحي أبو رواش الخضراء».