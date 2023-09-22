رفع كفاءة مشغل خياطة ومصنع سجاد نصف آلي في قرية الدوايدة بمطوبس

يشهد مبنى المجمع بقرية الدوايدة بقومسيون غرب التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، أعمال رفع كفاءة مشغل خياطة ومصنع سجاد نصف آلي، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

يأتي ذلك في إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية، وتنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، وبرعاية اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، ونائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنّ الدولة تسعي جاهدة لدعم قرى حياة كريمة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإقامة المشروعات الخدمية، ومنها النهوض بالعديد من المهن والصناعات، خاصةً صناعة السجاد والكليم التي تميزت بها مدينتي فوه ومطوبس، وتوفير فرص عمل للسيدات والشباب.

ووجهت الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، الشكر للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على دعمه للمجلس القومي للمرأة في كافة أنشطته وتخصيه للموقع، كما وجهت الشكر للدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، على دعم فرع المجلس بكفر الشيخ، وتحمل رفع كفاءة الموقع، ليتم افتتاحه، وسيتم توفير كافة الاحتياجات لتشغيله.