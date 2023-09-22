انطلاق فعاليات القافلة الدعوية من مسجد السلاهيب بكفر الشيخ

شهد مسجد السلاهيب الكبير بإدارة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، انطلاق القافلة الدعوية للمناطق النائية، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتعميق الحس الإيماني لدى المواطنين، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والشيخ عطا بسيوني، وكيل الوزارة، والدكتور عبد القادر سليم، مدير الدعوة.

انطلاق فعاليات القافلة الدعوية

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنّ هذه القافلة الدعوية ضمن القوافل التي تُنظمتها وزارة الأوقاف، ووزعت الخطباء على عدد من المساجد بالمناطق النائية بالحامول لأداء خطبة الجمعة، وقامت ببعض الأنشطة الدعوية المهمة منها، عقد مقرأتين القرآن الكريم للأئمة والجمهور بمسجد السلاهيب الكبير.

أسماء المساجد التي تنطلق بها القافلة الدعوية

وأوضح «بسيوني»، أنّ القافلة الدعوية انطلقت بمساجد «السلاهيب الكبير، والهجرة، والحلافي الكبير، ونور الإسلام بالحامول، ونصر الدين بالمناوفة، والزعفران، وباب الستين، والسلام بالزعفران، والزعفران الكبير، والخمسين الكبير، والخمسين الجديد، والسيد أبو علي، ومحمد الدسوقي، والبنا، والخيرين، والعيسوي، والتوحيد، والسلام، وقليني».

ويشارك في القافلة الدعوية الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة بالمديرية، والشيخ ياسر شعبان خطاب الغول، مدير إدارة الإدارات بالمديرية، وعدد من أئمة وزارة الأوقاف.