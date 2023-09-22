وفاة معتمر من كفر الشيخ أثناء أداء العمرة.. «صلى المغرب وفارق الحياة»

خيَّمت حالة من الحُزن على أهالي مدينة قلين بمحافظة كفر الشيخ، عقب وفاة شخص يُدعى حامد محمد قوقع، 61 عاما، أثناء أداء مناسك العمرة، بعدما لفظ أنفاسه الأخيرة داخل الحرم المكي بشكل مفاجئ، عقب أداء صلاة المغرب.

وفاة معتمر في الحرم المكي

وتسببت الوفاة المفاجئة للمعتمر الراحل في صدمة كبيرة لأسرته والمقربين منه وأبناء مدينة قلين بشكل عام، ونشر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الراحل، داعين الله أنّ يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، واصفين وفاته بـ«حُسن الخاتمة».

وقال عبده الشحات سرور، نجل شقيقة المتوفى، لـ«الوطن»، إنّ الفقيد يبلغ من العُمر 61 عاما، ولديه 7 أبناء، ولدين و5 بنات، وتوفي أثناء أداء مناسك العمرة، حيث كان يؤدي العمرة برفقة زوجته، مضيفا: «صلى المغرب وسنُة المغرب ونطق الشهادة ومات داخل الحرم المكي».

المعتمر كان يتمتع بحُسن الخلق والسيرة الطيبة

وأوضح «سرور» أنّ المتوفى المعتمر كان يتمتع بحُسن الخُلق والسيرة الطيبة والسُمعة الحسنة، وكان باراً بأهله، لافتاً أنّ الراحل كان يشعر بدنو أجله وودّع أبنائه وجميع أفراد أسرته قبل توجهه إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، وقام بعمل 3 عمرات قبل وفاته، لنفسه ووالديه.

وأكد «سرور» أنّه تم أداء صلاة الجنازة على جثمان المعتمر الراحل بالحرم المكي، والدفن في مقابر مكة المكرمة، مشيراً إلى أنّه تم أداء صلاة الغائب عليه أمس عقب صلاة العشاء بمسجد السلام بقلين، متابعا: «عزاؤنا أنّ روحه صعدت إلى بارئها في الحرم المكي عقب أداء صلاة المغرب.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».