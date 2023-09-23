حظك اليوم برج الحمل السبت 23-9-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

لا يخلو شخص من العيوب إلا أن مولود برج الحمل يحمل عيب يصعب على الأخرين التعامل معه وهو الأنانية الكبيرة فهو يتطلع لتنفيذ رغباته كأولوية قصوى له، حتى إذا كان ذلك على حساب الأشخاص الأخرى ومهما كان الموقف.

ويعرف عن مولود برج الحمل أنه من الأشخاص التي تميل إلى الاستقلالية الكبيرة بذاته، فكل قرارته يأخذها من نفسه دون التأثر بأي شخص آخر، فهو مخطط بارع يتمكن من إتخاذ القرارات السليمة في حياته بسبب رؤيته للأسباب أولًا ثم اتخاذ قرارًا مدروسًا.

بحسب الموقع المختص بخبراء علم الفلك، يتيح «الوطن» للقراء من أصحاب برج الحمل إمكانية معرفة ما تخبرهم التوقعات وحظك اليوم على المستويين المهني والعاطفي.

حظك اليوم برج الحمل ماليا

حملت الفترة الماضية بعض المعوقات إلا أن حظك اليوم برج الحمل يخبرك أن ثقتك بنفسك بالشؤون المالية والشعور بالتفاؤل بشأن مستقبلك المالي لم يمر مرور الكرام فاليوم بدأ عملك الجاد يؤتي ثماره.

كما يطالبك الفلك بأن تظل منضبطًا في إنفاقك لأن القرارات المالية المتهورة أو المتسرعة قد تعوق تقدمك، وابق مركزًا على الربح والمكسب المادي ، وتذكر أن الصبر والمثابرة سيقودانك إلى الازدهار.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

وفي العمل والوظيفة يخبرك الفلك أنك تسير بخطى سريعة تجاه الأحلام التي كنت تسعى لتحقيقها، أفكارك واقتراحاتك بشأن العمل يقابلها مديرك بترحيب غير مسبوق.

ويطالبك الفلك بأن تنفذ اقتراحاتك لأن هذا سيعطى إحساسا سلبيا لديه، وقد يعكر صفو العلاقة بينكما، ضع الخطط اللازمة التي تحتاج إليها لتحقيق ما تريد.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

ومع الشريك أنت اليوم مولود برج الحمل اليوم أمام أخبار سارة فاليوم جيد إلى حد كبير، شريك الحياة سيتقبل كل ما ستقوم به بصدر رحب، ستوخضا سوياً معركة رائعة وغير متوقعة، فشريك الحياة يحتاج إلى بعض الاهتمام والتقدير الذى فقدهم مؤخراً، كن هادئ وحذر فى التعامل معه ولا تجرح بأى تصرف أو موقف.