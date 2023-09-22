معرض أهلا مدارس 2023.. منتجات وسلع مختلفة بأسعار مخفضة

يستمر معرض أهلاً مدارس 2023، في تقديم وإتاحة مختلف السلع والمنتجات الخاصة بالدراسة بأسعار مخفضة، وذلك للتيسير على المواطنين قبل بداية العام الدراسي الجديد، الذي ينطلق في نهاية سبتمبر الجاري.

ويُقام معرض أهلا مدارس 2023 في العديد من المدن والأحياء بالمحافظات المختلفة، تحت إشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية، لعرض المنتجات بأسعار مخفضة.

معرض أهلاً مدارس 2023

وفي السطور التالية، نعرض أبرز المنتجات والسلع التي يتم عرضها في أهلا مدارس، بأسعار مخفضة تتراوح بين 25 و50% مقارنة بالأسواق الأخرى.

ويتم إتاحة المنتجات الغذائية والأدوات المكتبية في معرض أهلاً مدارس.

الملابس الخاصة بالمدارس «الیونیفورم»

الأحذية

الحقائب

الملابس الرياضية

توفير الزي المدرسي

مستلزمات المدارس من أقلام وكشاكيل وأدوات هندسية وألوان.

أسعار معرض أهلاً مدارس

- يبلغ سعر دستة الكشاكيل 60 ورقة مربعات نحو 65 جنيهًا.

- يبلغ سعر دستة كشاكيل 140 ورقة، 40 جنيهًا.

- يصل سعر دستة كشاكيل 100 ورقة، إلى نحو 30 جنيهًا.

- يصل سعر الألوان الخشب 6 أقلام طبية إلى نحو 20 جنيهًا.

- يبلغ سعر كشكول سلك مسطر 100 ورقة نحو 81 جنيهًا.

- يصل سعر المقلمة مع أدوات هندسية إلى نحو 53 جنيهًا.