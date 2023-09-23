حبس عاطل ضبط ببندقية آلية وذخائر في أبو صوير بالإسماعيلية

أمرت نيابة مركز الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة أسلحة نارية، وإطلاق الأعيرة النارية على قوات الشرطة.

ضبط المتهم بحوزته أسلحة نارية

وواجهت جهات التحقيق، المتهم فيما ضبط بحوزته من أسلحة نارية وذخائر وتحريات ضباط الشرطة حول نشاطه الإجرامي، إلى قيامه بإطلاق الأعيرة النارية تجاه قوات الشرطة خلال مأمورية لضبطه بمدينة المستقبل بدائرة مركز شرطة أبوصوير.

وكانت تمكنت وحدة مباحث أبوصوير برئاسة المقدم محمد هشام، بالتعاون مع قوات الأمن المركزي، من القبض على المتهم وبحوزته بندقية آلية وكمية من الذخيرة، رغم إطلاقه الأعيرة النارية صوب قوات الشرطة فور استشعاره الاقتراب من محل إقامته لمحاولة الهروب، إلا أن الشرطة حاصرت المنطقة بالكامل وتمكنت من ضبطه.

المتهم عنصر إجرامي خطير

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المتهم يعد عنصرا إجراميا من أخطر العناصر الإجرامية التي ترددت على مركز ومدينة أبوصوير في الفترة الأخيرة.

ورصدت قوات الشرطة وضباط المباحث الجنائية أماكن تردد المتهم وتحركاته وأعدت مأمورية لضبطه، وحررت الشرطة محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.