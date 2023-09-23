طرح سلسلة xiaomi redmi note 13 رسميا.. اعرف مواصفاتها وسعرها

طرحت شركة شاومي سلسة هواتف xiaomi redmi note 13، لمواصفاته التي تجعله خيارًا مثاليًا لاقتنائه، وقدم موقع «gasmerna» كل التفاصيل المتعلقة بهذا الهاتف الذي سيتم إطلاقه في الأسواق قريبًا، ويمكن التعرف على المواصفات الخاصة به في السطور المقبلة.

طرح سلسلة xiaomi redmi note 13 رسميًا.. اعرف مواصفاتها؟

بحسب موقع «gasmerna» قدم بعض المواصفات الخاصة بسلسلة xiaomi redmi note 13 بذلك الإصدار، خاصة بعد ما تم الإعلان أنه تم إطلاقه خلال العام الجاري 2023، في 21 من سبتمبر الذي يحمل الكثير من المواصفات يمكن التعرف عليها فيما يلي:

- مقاوم للغبار والرذاذ.

- نوع الشاشة AMOLED.

- ألوان 1B، 120 هرتز، 1000 شمعة في المتر المربع (الذروة).

-الحجم 6.67 بوصة، 107.4 سم2 (88.9% نسبة الشاشة إلى الجسم).

الدقة 1080 × 2400 بكسل، نسبة 20:9 (~395 كثافة بكسلات لكل بوصة).

مواصفات الجهاز

- البطارية من نوع Li-Po بسعة 5000 مللي أمبير.

- شحن سلكي بقوة 33 .

أما السعر الذي تم تحديد ه لـ«xiaomi redmi note 13» حوالي 140 يورو أي ما يقارب بالمصري 4600.49 جنية فقط لا غير، وقد تم تحديد السعر الخاص به وفقًا للإصدار الخاص به ، إذ يتم تحديده وفقًا للحجم الخاص به فهم على النحو التالي:- النسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر يُعادل 165 دولار أي مايقارب حوالي 5000 جنيه.

- النسخة الـ256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر يُعادل 190 دولار أي ما يقارب 5800 جنيه مصري.

- النسخة الـ256 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر يُعادل 220 دولار أو حوالي 6800 جنيه مصري.