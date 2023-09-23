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اشتباكات بقنابل الغاز والدخان بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي في «شبعا»

كتب:

محمد أيمن سالم
04:37 م | السبت 23 سبتمبر 2023
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

أعلن الجيش اللبناني عن إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على مجموعة من الجنود الإسرائيليين، رداً على قنبلة دخان أطلقها هؤلاء الجنود في مزارع «شبعا» الحدودية، وفق ما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل قبل قليل.

يأتي تبادل إطلاق قنابل الغاز والدخان بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي بعد حادث اختراق المياه الإقليمية اللبنانية، من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، في محيط مزارع «شبعا» بجنوب لبنان.

التنسيق مع قوات الأمم المتحدة

وقال الجيش اللبناني إنه يقوم بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان «اليونيفيل»، بشأن الاختراقات الإسرائيلية للمياه الإقليمية.

فيما قال المتحدث باسم اليونيفيل إنه يتم العمل على التواصل مع كافة الأطراف لتخفيف حدة التوتر في جنوب لبنان.

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بقلم محمد أيمن سالم