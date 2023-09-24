الشيف بوراك يكشف مفأجاة بشأن مطعمه الجديد ويعلن موعد الافتتاح (صور)

ضجة كبيرة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الأزمة التي طالت الشيف بوراك وخلافه مع والده، حيث يحظى الشيف بمتابعة ضخمة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب ضخامة وجباته التي تشتهيها الأعين نوأسلوبه الممتع في تقديم كميات كبيرة من الطعام في المرة الواحدة.

ومع حل الأزمة، خرج الشيف بوراك على متابعيه بخبر مفرح أعلنه عبر حسابه الرسمي على «انستجرام»، معلنا عن افتتاح مطعمه الجديد ليعود إلى رونقه من جديد، وهو ما حظى باهتمام جماهيري وتساؤلات حول موعد الافتتاح ومعرفة كل ما يتعلق بالمطعم.

بوراك يفتتح مطعمه الجديد

وكشف الشيف بوراك بعد انتهاء أزمته مع والده إسماعيل أوزدمير، عن موعد افتتاح مطعمه الجديد غدا الاثنين 25 سبتمبر، إذ حرص على مشاركة متابعيه بعدد من الصور من داخل المطعم خلال الاستعدادات النهائية.

وعلق «بوراك» على الصور المنشورة عبر انستجرام، «سيتم افتتاح المطعم في وادي اسطنبول مول يوم 25 سبتمبر، نحن في انتظار الجميع».

ونشر عبر خاصية الاستوري على انستجرام، العديد من الصور التي ظهر بها وسط مطعمه وخلفه مجموعة من الرسومات الجدارية، أبرزها صورته مع والدته التي تزين إحدى الحوائط في المطعم، وهنأه الكثيرون بافتتاح مطعمه الجديد عبر التعليقات.

أزمة بوراك ووالده

الأزمة بين الشيف بوراك ووالده إسماعيل أوزدمير، وقعت قبل فترة، عندما أعلن الابن إفلاسه واتهم والده ببيع سلسلة مطاعمه دون معرفته لرجل أعمال أجنبي مقابل 41 مليون دولار أمريكي، فيما نفى الأب كل الاتهامات التي وجهها إليه نجله، وبعدها تم الإعلان عن حل الأزمة بشكل ودي وتراضي الطرفين وتوجه الشيف بوراك لافتتاح مطعمه الجديد.