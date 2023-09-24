تفاصيل عقد باتشيكو مع بيراميدز بعد عرض مارسيليا.. شرط جزائي

يضغط البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، للرحيل عن تدريب فريقه، عقب مباراة الغد أمام البنك الأهلي، بعدما تلقى عرضًا لتدريب أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

تفاصيل عقد باتشكو مع بيراميدز

ووفقًا لمصدر داخل نادي بيراميدز، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، فإن «راتب باتشيكو مع النادي 65 ألف دولار شهريًا، وفي حالة رغبته في الرحيل عليه سداد قيمة الشرط الجزائي، الذي يُقدر بجميع الأشهر المتبقية في عقده مع النادي، حتى نهاية الموسم الحالي، الذي من المنتظر أن ينتهي يوم 30 يوليو 2024، وفقًا لما أكدته رابطة الأندية».

وأضاف المصدر: «على باتشيكو سداد 9 أشهر من راتبه لنادي بيراميدز، في حالة رغبته في الرحيل، ما يقدر بـ585 ألف دولار».

وتابع: «عقد باتشيكو مع النادي واضح، في حالة رغبة أي طرف في فسخ التعاقد بالموسم الثاني لعقده، يسدد باقي قيمة عقده بالكامل، وكان المدرب هو من تمسك بوضع هذا الشرط».