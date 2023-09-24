عاجل.. صرف 750 جنيها منحة مدارس للعاملين بالسكة الحديد والمترو الأربعاء

أكد عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، أنه بالتواصل مع قيادات الهيئة القومية للأنفاق، ولسكك حديد مصر، ونظرا لاقتراب بدء العام الدراسي الجديد، تقرر صرف منحة المدارس للعاملين الأربعاء المقبل.

أضاف «فكري»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المنحة تُقدر بـ750 جنيها، موضحا أنها تأتي في إطار الجهود المستمرة لوزارة النقل، للتيسير على جميع العاملين بالسكة الحديد والمترو.

ونوه بأن المنحة لجميع العاملين في الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق، والشركات التابعة.

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت انطلاق العام الدراسي الجديد اعتبارا من يوم 30 سبتمبر الجاري، موضحة أن جميع المدارس على أتم الاستعداد للدراسة، مؤكدة أنه جرى التنسيق مع جميع المحافظات للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال الطلاب.