يعتبر مولود برج الدلو من الشخصيات المستقلة، والغامضة والفريدة من نوعها، وقد يكون من الصعب وصفهم، لكنهم لطفاء جدًا، وبالإضافة إلى ذلك يمتلك برج الدلو إحساسًا قويًا بالعدالة الاجتماعية، ويسعى لأن يجعل للعالم مكانًا أفضل، ولذا فهم يرون أنفسهم مجرد حلقة واحدة فى سلسلة بشرية كبيرة.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الدلو الاثنين 25-9-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا للمواقع المتخصصة في الأبراج.

حظك اليوم برج الدلو الاثنين على الصعيد المهني

ينصحك الخبراء أن لا تلجأ إلى التقليد فهو حتمًا لن يفيدك ويقلل من تميزك، لذا إن كنت تسعى إلى إلى أن تكون شخصًا مميزًا عن باقي زملائك في العمل، فحاول أن تجتهد فى تكوين الأفكار التى تساعدك فى الوصول إلى أهدافك بسرعة.

حظك اليوم برج الدلو الاثنين على الصعيد العاطفي

وعلى الصعيد العاطفي فيرى الخبراء بأنك اليوم تشعر بتأرجح الأوضاع العاطفية، ولذا لا تسمح بالضغوط التى تكونها لديك الحياة المهنية، بالتأثير على استقرار حياتك الأسرية، بل ينبغي عليك أن تفصل بين حياتك المهنية والعاطفية.