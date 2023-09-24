يقولون إن مولود برج القوس، عنده ميل دائم لممارسة الأنشطة البدينة، يعشق الأكلات والأطعمة الجيدة، يحب التجربة ويحب المغامرة، وبالرغم من كثرة الصفات الإيجابية لكنه شخصية فضولية عاشقة لمعرفة أخبار الآخرين.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج القوس الاثنين 25-9-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا للمواقع المتخصصة في الأبراج.

حظك اليوم برج الجدي الاثنين على الصعيد المهني

يقول لك الفلكيون لا تقلق، عندما تقوم بالعمل جيدا سوف تحصد ما يشرح صدرك، ولذلك يجب عليك أن تحاول الابتعاد عن الدخول في الأمور التي تسبب لك الكسل، وتعطلك عن أداء الواجبات في عملك، لذا حاول أن تقوم بتجربة بعض الأنشطة الجديدة.

حظك اليوم برج الجدي الاثنين على الصعيد العاطفي

وعلى الصعيد العاطفي يقول الخبراء: لا تقم بالضغط على نفسك لقبول أشياء أنت غير قادر عليها، فمن الأفضل لك أن ترفض ذلك بطريقة لا تؤذى أحدًا، وحاول بجانب ذلك أن تعيد النقاش بشكل مختلف مع شريك حياتك.