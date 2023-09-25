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نائب رئيس البنك الآسيوي: سعداء بانضمام الرئيس السيسي لاجتماعنا اليوم

كتب:

محمد عزالدين
11:17 ص | الإثنين 25 سبتمبر 2023
لودجر تشوكنخت

لودجر تشوكنخت

أعرب لودجر تشوكنخت، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ونائب مجلس المحافظون، عن سروره بافتتاح الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، قائلا: «نعرب عن سعادتنا بانضمام الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، وأود أن أنتهز هذه الفرصة للتعبير عن عظيم شكرنا لحكومة مصر لاستضافتهم الاجتماع».

وأضاف «تشوكنخت»، خلال كلمته في الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشرم الشيخ، «إننا نعرب عن تقديرنا العميق لهذا الدعم الرائع الذي تقدمه حكومة مصر وشعبها في استضافة الاجتماع الأول منذ عام 2019.

وتابع: «خلال هذه الجلسة نود أن نضم عدداً من عظماء المتحدثين ثم ننتقل إلى جلسة حشد وجمع التمويل للاستثمارات في البنية التحتية، ونعرب عن امتناننا بأن الرئيس السيسي سيكون معنا بكلماته في أثناء الجلسة النقاشية».

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