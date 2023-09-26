مشتريات المصريين بالتقسيط تسجل 10.4 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2023

سجل إنفاق المصريون بنظام التقسيط 10.4 مليار جنيه من خلال التمويل الاستهلاكي، خلال الربع الثاني من العام 2023، وشملت أجهزة كهربائية وهواتف ذكية وساعات ومجوهرات وأحذية وملابس وسيارات بالإضافة إلى الآثاث والتشطيبات المنزلية واشتراكات النوادي والمواد الغذائية.

قيمة التمويل الاستهلاكي

وبحسب مؤشرات التمويل الاستهلاكي خلال الربع الثاني 2023، الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن شراء المصريين بنظام التقسيط (التمويل الاستهلاكي) بلغت 10.4 مليار جنيه، خلال فترة الربع الثاني 2023، لتكون قد ارتفعت بنحو 41.8% مقارنة مع 7.3 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

عدد عملاء التمويـل الاستهلاكي

وتجاوز عدد عملاء التمويـل الاستهلاكي 854 ألف عميل خلال الربع الثاني (أبريل- يونيو 2023)، مقارنة مع ما يقرب من 651 ألف عميل خلال نفس الربع من العام السابق، بنمو 31.2%.

نشاط التمويل الاستهلاكي

ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة العامة للر قابة المالية، باعتبارها الجهة التي اختصها قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.