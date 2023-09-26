تجميل وتنسيق حدائق الإسكندرية للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي

أكدت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، أن الحي يولي اهتمام خاصا بالحدائق والأشجار والمسطحات الخضراء بالشوارع والميادين العامة، بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لشوارع ومناطق والميادين العامة، إذ أن الحدائق والمسطحات الخضراء، متنفس للمواطنين، واللون الأخضر للنباتات يعطي إحساسا بالراحة النفسية، إلى جانب تنفية الهواء وامتصاص ثاني أكسيد الكربون من الجو.

رفع المخلفات أولا بأول

أوضحت رئيس حي الجمرك في تصريحات لـ«الوطن»، أنه وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رفع حي الجمرك كفاءة التشجير بوجود مدير إدارة الحدائق ومهندس المكتب الفني، حيث تم قص وتهذيب أشجار وقص المسطحات الخضراء بحديقة ميدان محمد علي، وأعمال رفع المخلفات أولا بأول، بالتعاون مع شركة نهضة مصر، كما قص وتشكيل وري المسطحات بجزر الكورنيش.

أجمل سكندريات العالم

وأشارت نهى خليفة، إلى أنه جرى متابعة أعمال التطوير بدوران نقطة الأنفوشي، وجاء ذلك في إطار الارتقاء بالمستوى الحضاري والجمالي لعروس البحر الأبيض المتوسط، وجار متابعة كل أعمال النظافة والتجميل، لتظل الإسكندرية محتفظة بجمالها ورونقها الذي اشتهرت به، وهذا حق للمواطن السكندري، أن يتمتع بروعة المظهر العام للمدينة التى يعيش فيها، وستظل الإسكندرية أجمل سكندريات العالم.