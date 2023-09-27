معهد الإسكندرية العالي للإعلام يحتفل بتخرج دفعة 2023

احتفل معهد الإسكندرية العالي للإعلام، مساء اليوم، بتخرج الدفعة الثامنة من أقسام «الصحافة، والإذاعة والتليفزيون، والعلاقات العامة» لعام 2023 وذلك تحت رعاية الدكتور محمود فاروق، رئيس مجلس إدارة المعهد، وبحضور الدكتورة غادة عبد التواب اليماني عميد المعهد، والدكتور محمد عثمان، وكيل المعهد.

وخلال كلمتها، هنأت الدكتور غادة اليماني، الطلاب، وأولياء أمورهم بالتخرج، مؤكدة سعادتها لحصادهم ثمار جهدهم على مدار 4 سنوات من الجد والمثابرة والاجتهاد، مؤكدة أن حصول الخريجين على بكالوريوس الإعلام من المعهد هو بداية الطريق لما بعد مرحلة الدراسة، متمنية لهم حياة عميلة متميزة.

تكريم أعضاء هيئة التدريس

وشهد الحفل تكريم أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، وعدد من الخبراء في مجال الإعلام بشتى تخصصاته؛ على ما بذلوه من جهد خلال سنوات الدراسة؛ ومساهمتهم في تدريب الطلاب وتشكيل تكوينهم المهني والاحترافي؛ وإعداد خريجين مُسلحين بالعلم ليتمكنوا من مواكبة متطلبات سوق العمل بوعي وإدراك.

تكريم أعضاء الهيئة المعاونة

كما شهد الحفل تكريم أعضاء الهيئة المعاونة بالمعهد لحصولهم على درجة الدكتوراه خلال هذا العام، وتكريم أوائل الخريجين، وجميع الحاصلين على درجة البكالوريوس من أقسام المعهد الثلاثة، والذين أدوا قسم التخرج، متعهدين بالحفاظ على ما اكتسبوه من مبادئ وقواعد وأسس علمية سليمة خلال مسيرتهم المستقبلية.