عاجل.. طاقم «فار» مباراة الزمالك والمقاولون يفجر مفاجأة جديدة

كشف مصدر داخل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن مفاجأة جديدة بشأن ما تحدث عنه طاقم فار مباراة الزمالك والمقاولون العرب عن الحالة الجدلية الخاصة بالأبيض والتي أثارت العديد من التساؤلات واتفق عليها خبراء التحكيم بأن الزمالك استحق ركلة جزاء.

وقال المصدر في تصريحات خاصة للوطن سبورت: طاقم تحكيم الفار قالنا في حديث شفوي معانا إنهم أكدوا لأمين عمر على أحقية الزمالك في الحصول على ركلة جزاء ولكن الحكم الرئيسي صاحب القرار وصمم على قراره بعدم احتسابها.

طاقم الفار: عملنا اللي عليناوتابع:«طاقم الفار قالوا عملنا اللي علينا في المباراة ورأينا بأن الكرة حسب القانون ركلة جزاء وأمين عمر اتخذ قراره حسب وجهة نظره فقط وهذا ما ظهر أمام الجميع حينما قال أمين عمر بأن حسب وجهة نظره لا يرى فيها شيء نهائيا».

وكان الوطن سبورت أكد حسب مصدر داخل لجنة الحكام بأنه تم التحقيق مع أمين عمر في أزمة مباراة الزمالك

فيما أكد الوطن سبورت حسب مصدر بأن لجنة الحكام اعترفت بركلة جزاء الزمالك