عاجل.. تقرير أمين عمر يحسم جدل إعادة مباراة الزمالك والمقاولون العرب

فجَّر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة جديدة في تقرير الحكم أمين عمر حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب والذي قدمه للجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي بيريرا.

وقال الإعلامي أحمد شوبير خلال حديثه ببرنامجه ملعب أون تايم عبر قناة أون تايم سبورتس: «أمين عمر قال ان الفريقين كانوا على مستوى عالي جدا من الاحترام وقال إن أحد الافراد تعدى باللفظ على الحكم الرابع وتم تدوين اسمه في التقرير وقال أن لا يوجد ما يستدعي لإعادة المباراة ونفذ كل قوانين كما هي بدون أي تجاوز».

وكان مصدر داخل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أكد في تصريحات للوطن سبورت بأن لجنة الحكام اعترفت بوجود ركلة جزاء صحيحة لصالح نادي الزمالك أمام المقاولون العرب لم يحتسبها أمين عمر.

التحقيق مع أمين عمر بسبب الزمالك والمقاولونفيما أكد ذات المصدر بأنه تم التحقيق مع أمين عمر في واقعة ركلة جزاء الزمالك التي لم تحتسب.