عاجل.. حسين لبيب يصدم كهربا بشأن غرامة فيفا.. رد مفاجئ

أكد حسين لبيب، المرشح على مقعد رئاسة نادي الزمالك، أنه يرفض تماما تقسيط غرامة محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، في حال نجح في انتخابات نادي الزمالك المقبلة والتي ستقام يوم 20 من شهر أكتوبر المقبل.

وقال لبيب، خلال ظهوره ببرنامج كلمة أخيرة رفقة الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة one: «كهربا أخطأ في حق الزمالك لو هخسر فلوس كتير لازم أحصل على الفلوس كاملة».

وبرده على أن اللاعب قد يقرر أن يعتزل مع عدم دفع الغرامة قال حسين لبيب: «يا ريت يعتزل هكون فرحان جدا هو أخطأ لن نساعده نهائيًا هذا أمر مستحيل يعتزل عادي ويعملولي مباراة اعتزال و24 قيراط ولكن سنحصل على حقوقنا وجمهور الزمالك قادر على دفع هذه العقوبة قادر وأنا عارف بقول إيه».

لجنة الانضباط تغرم كهربا أكثر من 2 مليون دولارجدير بالذكر أن لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم، منحت كهربا مهلة جديدة لمدة شهرين، لسداد الغرامة الموقعة عليه لنادي الزمالك، وقدرها 2 مليون دولار، إضافة إلى فوائد التأخير والتي ستصل لـ600 ألف دولار، وإلا سيجرى إيقافه لمدة 6 أشهر جديدة.