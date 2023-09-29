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 16 منشدا مغربيا يجتمعون في عمل غنائي واحد احتفالا بالمولد النبوي

كتب:

محمود الرفاعى
06:41 م | الجمعة 29 سبتمبر 2023
فرقة ابن عربي

فرقة ابن عربي

أطلق منشد فرقة ابن عربي المغربية أجدد أعماله الغنائية «مطبوع»، بشكل فيديو كليب مصور جرى تصويره في العاصمة المغربية الرباط.

عبد الله المنصور في أولى تجاربه الإخراجية

ويخوض عبد الله المنصور أولى تجاربه الإخراجية خلال الكليب الجديد الذي يحتفل به مع جمهوره المغربي بالمولد النبوي الشريف.

 ويجمع المنصور لأول مرة 16 منشدا ومطربا من خيرة منشدي وكبار شيوخ الصوفية والسماع في بلاد المغرب في عمل غنائي واحد في تجربة تعد هي الأولى من نوعها،  بينهم شيخ المادحين علي الرباحي ومحمد عز الدين والدكتور محمد التهامي الحراق ونجم منشد الشارقة فضيل شعيب، الأغنية من كلمات الشاعر الصوفي أبو الحسن الششتري، وألحان الدكتور محمد التهامي الحراق.

عبد الله المنصور مغني فرقة ابن عربي المغربية

عبد الله المنصور مغني فرقة ابن عربي المغربية، أقدم الفرق الصوفية في بلاد المغرب وأعرقها في العالم العربي، وتمتد رحلتها لأكثر من ثلاثين عاما، وتعيد إحياء قصائد كبار رواد ووشيوخ الصوفية مثل محيي الدين ابن العربي وابن الفارض ورابعة العدوية.

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