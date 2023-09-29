عاجل.. تقرير يكشف عن أزمة تدفع صن داونز للانسحاب من الدوري الأفريقي قبل مواجهة الأهلي المحتملة

كشف تقارير صحفية جنوب أفريقية أن مشاركة صن داونز الجنوب أفريقي في مسابقة الدوري الأفريقي بمشاركة 8 فرق من القارة السمراء أصبحت موضع شك قبل 3 أسابيع من انطلاق البطولة يوم 20 أكتوبر المقبل.

وكشف موقع «farpost» الجنوب أفريقي أنه هناك محل شك بشان مشاركته في البطولة ومن الممكن انسحابه منها بسبب تعارض مواعيد البطولة مع الدوري الجنوب أفريقي.

وأكد الموقع أن البطولة تنطلق يوم 20 أكتوبر وستكون النهاية يوم 11 نوفمبر المقبل، ليكون هناك غياب لفريق صن داونز عن مباريات الدوري الجنوب أفريقي لمدة 3 أسابيع، وهو ما يمثل أزمة للنادي والدوري الجنوب أفريقي.

أوضح الموقع أن رابطة الدوري الجنوب أفريقي حددت مواعيد البطولة منذ أغسطس الماضي ولم يكن تلقى أي خطابات من الكاف بشأن البطولة حتى يوم 16 سبتمبر الجاري، مؤكدًا أنه في حالة مشاركة صن داونز ووصوله للنهائي سيغيب عن 3 أسابيع من مباريات البطولة، مما يعني تمديد الدوري 3 أسابيع.

وأتم الموقع تأكيدات بأن صن داونز خطاب الاتحاد الجنوب أفريقي لمعرفة التطورات صباح اليوم الجمعة إلا أنه لم يجد ردًا حتى الآن، وهو ما يهدد استمرار صن داونز في البطولة.

الأهلي طريق صن داونز في دوري أبطال أفريقياويفتتح صن داونز مشواره في البطولة يوم 21 أكتوبر المقبل، بمواجهة بيترو أتلتيكو في ذهاب الدور ربع النهائي ثم يوم 25 لقاء العودة وفي حالة الفوز يواجه الفائز من الأهلي وسيمبا التنزاني.

ويشارك في الدوري الأفريقي 8 فرق هي صن داونز والأهلي وسيمبا وبيترو أتلتيكو بجانب أنبيما النيجيري والوداد المغربيوالترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي.