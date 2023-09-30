مدبولي في مؤتمر «حكاية وطن»: نظرة العالم لمصر تغيرت الآن مقارنة بعام 2012

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في كلمته خلال افتتاح مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»: «اسمحوا لي أن أكون صادماً لحضراتكم شوية، فيه كتاب صدر في 2012، عنوانه: لماذا تفشل الأمم؟، وللأسف هذا الكتاب يعرض لماذا تنجح الدول ولماذا تفشل بعضها، وفي مقدمة الكتاب المؤلفين اختاروا مصر كنموذج للدولة الفاشلة، ومقدمة الكتاب تتحدث عن مصر، حيث تحدثت عن الربيع العربي لكن التركيز كله على مصر».

أضاف «مدبولي»: «تساءل مؤلف الكتاب عن 3 أسئلة، وهي لماذا تعد مصر أكثر فقرا بدرجة كبيرة عن الولايات المتحدة؟، وما القيود التي تمنع المصريين أن يكونوا أكثر رخاء وغنا؟، وهل ظاهرة الفقر في مصر غير قابلة للتغيير وهل يمكن محوها؟».

أشار إلى أنه بغض النظر في الاتفاق أو الاختلاف مع بعض الرؤى التي أثيرت، لكن الكتاب خرج من واقع استقصائه لمحللين وأكاديميين مصريين، إذ قالوا إن سبب ما عليه مصر يرجع إلى فشل الحكومة في الاستجابة لتقديم الخدمات اللازمة للمواطن، كما أن طبيعة مصر صعبة إّ أن أغلب أراضيها صحراء ومواردها الطبيعية غير كافية لعدد سكانها، والنقطة الثالثة تعد جارحة وتتمثل في أن ذلك نتيجة لنظم التعليم ومستوى المعيشة للمواطن المصري، والشخصية المصرية تأثرت سلبا بصورة كبيرة ومن ثم افتقر المصريون لنمط أخلاق العمل والسمات الثقافية التي يمكن أن تميز دولاً متقدمة.

أوضح أن الكتاب انتهى إلى أن الدولة المصرية في هذه المرحلة والقائمين عليها لم يكن لديهم إدراك لما هو متطلب وضروري لجعل الدولة مزدهرة ومتقدمة، وهذا الكلام كان في 2012.

وقال إن مصر على مدار التاريخ لم تكتمل لها أي تجربة تنموية بخلاف تجربة محمد علي باشا، لأنها كتب لها الاستقرار لفترة معينة، ولكن كل تجارب مصر كانت تبدأ وتحدث لها تقدم ثم يأتي شيء يكسر هذه التجربة ونعود إلى ما كنا عليه، وهذا ما حدث في آخر 30 عاما مع نمو الاقتصاد المصري.

لكن الآن الوضع تغير وأصبح يضرب المثل بمصر فيما يتعلق بالإنجازات والمشروعات العملاقة.