رئيس الوزراء: «مفيش جزء في مصر مطالتهوش التنمية»

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ما تم بالدولة المصرية على مدار 9 سنوات من إنجازات بكل مناحي الحياة التي تخدم المواطن المصري، شارحا أن الصين انخفضت معدلات الفقر بها وأعلنت تخفيض معدلات الفقر بعد 22 عاما من العمل ببرنامج التنمية الشاملة للصين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال حديثه بمؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز» لعرض إنجازات الدولة، أن التنمية ليست حلم، ولكنها تنفيذ، وهو ما يفرق الرؤى والخطط عن بعضها البعض، فالدولة المصرية كي تنفذ برنامج التنمية كان لابد لها من استثمارات في فترة الدولة كانت تعاني من كل التبعات الموجودة، فالدولة المصرية أنفقت وتنفق أكثر من 9.4 ترليون جنيه لكي تنفذ المشروعات، وكانت أحد أوجه النقد بعد الأزمة الاقتصادية هي الإفراط في تنفيذ المشروعات من جانب الدولة.

وأضاف «مدبولي» أن الناتج المحلي الإجمالي على مدار 9 سنوات، أمام نسبة الإنفاق نتحدث عن 22% نم الناتج المحلي، والدول التي تقدمت تنفق من 20% لـ40 على البنية الأساسية في طريقها للنمو، وهذا يعني أننا مازلنا بالحد الأدنى، ولو كانت مصر قادرة على الإنفاق بشكل أكبر كنا أنفقنا أكبر، وهذه الاستثمارات لم تكن مركزة بمكان واحد وتم توزيعها على كل مكان بمصر، «مفيش جزء في مصر مطالتهوش التنمية».