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رانيا المشاط: تطوير التعليم قبل الجامعي بالتعاون مع البنك الدولي له مخرجات مهمة

كتب:

حسن سمير
05:29 م | السبت 30 سبتمبر 2023
الدكتورة رانيا المشاط

الدكتورة رانيا المشاط

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي إننا لدينا مشروع مدارس للعلوم التكنولوجيا والهندسة والرياضيات، كما يوجد لدينا 11 محافظة بداخلها نوع من أنواع المدارس مع الوكالة الأمريكية للتنمية، المستفيد منه من الفتيات أكثر من 44%».

تطوير التعليم قبل الجامعي له مخرجات مهمة بالتعاون مع البنك الدولي

وأوضحت المشاط، خلال كلمتها في الجلسة الثانية من مؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين: «لدينا مشروع آخر وهو تطوير التعليم قبل الجامعي وله مخرجات مهمة بالتعاون مع البنك الدولي، كما يوجد التأمين الصحي الشامل وهو من أولى المراحل مع البنك الدولي إضافة للوكالة اليابانية للتنمية وأيضا الوكالة الفرنسية للتنمية»، لافتة إلى أن الفحص وصل لـ52 مليون مواطن ودعم وتحسين دور الرعاية الصحية بأكثر من 600 منشأة».

 

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