مؤمن نور ينضم لأبطال مسلسل «نقطة سودة»

يعيش الفنان مؤمن نور حالة من النشاط الفني الكبير، إذ انضم مؤخرا لأبطال مسلسل «نقطة سودة»، مع المؤلف أمين جمال والمخرج محمد أسامة، والمقرر عرضه خارج السباق الرمضاني المقبل 2024، وبدأ فريق العمل تصوير أحداث المسلسل منذ أيام، تمهيدا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

فيلم «ليه تعيشها لوحدك»

كما انتهى نور من تصوير فيلمه الجديد «ليه تعيشها لوحدك»، والذي يشارك في بطولته النجمان شريف منير وخالد الصاوي، والمقرر عرضه في السينمات الفترة المقبلة، حيث يجسد مؤمن شخصية محورية داخل أحداث الفيلم، والعمل من إخراج حسام الجوهرى، المؤلف أحمد عبد العزيز.

فيما ينتظر مؤمن نور عرض مسلسل «مفترق طرق» بطولة النجمة هند صبري، وإياد نصار، وماجد المصري، محمد أبو داود، هدى المفتي، وعماد صفوت، ليلى عز العرب، سامي مغاوري، وعدد كبير من الفنانين، إخراج أحمد خالد موسى.

آخر أعمال مؤمن نور

وكان آخر أعمال مؤمن نور مسلسل «نجيب الريحاني» والذي يعد أحد أعمال السير الذاتية إذ يحكي قصة الفنان الكبير الراحل نجيب الراحل ويجسد دوره عمرو عبد الجليل، ويلعب مصطفى شوقي دور سيد درويش، وفردوس عبدالحميد والدة نجيب الريحاني، ورزان مغربى في دور بديعة مصابني، سيناريو وحوار محمد الغيطى.