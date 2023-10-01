ما مصير لاعب «فالفيك» بعد إصابته الخطيرة بالملعب؟.. مشهد حبس الأنفاس 16 دقيقة

بعد أنّ اختلطت هتافات جماهير أياكس وفالفيك داخل المدرجات، كل يدعم فريقه على طريقته الخاصة، توحدت الصفوف بشكل مفاجئ، وبات الهتاف الموحد باسم حارس مرمى فالفيك، إيتيان فاسين، الذي سقط بإصابة مروعة، إثر تصادم قوي مع مهاجم أياكس بريان بوبي، لتتوقف المباراة دون رجعة.

غموض حول مصير لاعب فالفيك بعد الإصابة

الإصابة التي تعرض لها فاسين، لم تكن عابرة، فلم تنته بتغيير اضطراري أو بإسعاف داخل الملعب قبل استئناف اللعب، لكنها أسدلت ستائر اللقاء قبل اكتماله، بعد نقل صاحب الـ28 عامًا إلى المستشفى للحصول على الرعاية الطبية اللازمة، إثر تصادم خطير وقوي مع مهاجم أياكس، في مشهد حبس لمدة 16 دقيقة، في المبارة التي أقيمت في إطار الجولة السابعة من الدوري الهولندي.

قبل دقائق من نهاية المباراة، تعالت أصوات اللاعبين داخل الملعب، بالبحث عن الطاقم الطبي، بعدما سقط حارس مرمى فالفيك على الأرض، ولم يحرك ساكنًا، في مشهد أثار القلق والرعب بين لاعبي الفريقين، إذ بدا زملاؤه في الفريق ومدربه هينك فريزر في حالة اضطراب واضحة في أثناء تلقي «فاسين» العلاج الطبي.

حمل الجهاز الطبي بمعاونة اللاعبين والجهاز الفني، الستائر، من أجل حجب الحارس عن الأنظار بينما كان المسعفون يعتنون به، ولم تفلح محاولات إفاقته بشكل كامل واستعادة وعيه ليخرج على نقالة، ويغادر زملاؤه الملعب بالدموع بعد إلغاء المباراة، ووعد فريق «فالفيك» بتقديم تحديث بمجرد معرفة المزيد عن حالة الحارس الصحية.

إلغاء المباراة ودعم الجمهور للاعب

تمنى «أياكس» لـ«فاسين» الشفاء العاجل، وكتب على تويتر: «تم إيقاف المباراة مؤقتًا بسبب حالة طبية خطيرة على ما يبدو، نحن نفكر فيك يا إيتيان، الأمر يتعلق بأكثر من مجرد كرة قدم، نتمنى أن تكون على ما يرام، دعواتنا لك إيتيان».

ونال فاسين من دعم الجماهير جانبًا كبيرًا: «آمل أن تكون إصابة فاسين ليست خطيرة كما بدت في البداية، وأن يتعافى تمامًا وسريعًا، دعواتي له وعائلته في هذا الوقت الصعب، صلوا من أجل إيتيان فاسين.. لقد تعرض لتصادم مع بريان بوبي من أياكس ويبدو الأمر خطيرًا»، وقال آخر: أفكارنا وصلواتنا إلى إيتيان فاسين وعائلته في هذا الوقت».