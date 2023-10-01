5 إصدارات جديدة من هيئة الكتاب توثق نصر أكتوبر

تُصدر الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، 5 إصدارات جديدة توثق لحرب أكتوبر، إلى جانب تنظيم عدد من الندوات والأمسيات الفكرية التي تستحضر أهمية حرب أكتوبر بمعارضها المختلفة، كما تُقيم على أرض سيناء معرض شرم الشيخ للكتاب.

أكاديمية الفنون

وتُشارك أكاديمية الفنون من خلال معاهدها المختلفة في الاحتفاء بذكرى النصر بثلاثة عروض فنية متنوعة، إذ يُقيم المعهد العالي للفنون الشعبية، على مسرح نهاد صليحة، عرضًا مسرحيًا بعنوان «احكي يا سمسمية»، يوم 4 أكتوبر، ويُقيم المعهد العالي للموسيقى العربية على مسرح سيد درويش، عرضًا موسيقيًا غنائيًا لفرقة أم كلثوم، يوم العاشر من أكتوبر، فيما يُقيم المعهد العالي للكونسرفتوار، يوم 26 أكتوبر، حفلًا لكورال الأطفال على مسرح سيد درويش.