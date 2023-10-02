عاجل.. بيريرا يحدد عقوبة أمين عمر.. واتحاد الكرة يطلب تغليظها «خاص»

حدد بيريرا، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، العقوبات التي جرى اتخاذها ضد الحكم الدولي أمين عمر، على خلفية أخطائه التحكيمية، في مباراة الزمالك والمقاولون العرب، خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1، ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدوري.

بيريرا يحدد عقوبة أمين عمر واتحاد الكرة يطلب تغليظها

ووفقًا لمصدر داخل لجنة الحكام الرئيسية لـ«الوطن سبورت»، فإن «بيريرا قرر إيقاف أمين عمر، شهرًا من تاريخ مباراة الزمالك والمقاولون العرب، مع منعه من إدارة مواجهات القمة بين الأهلي والزمالك في مختلف البطولات هذا الموسم، فضلا عن إبعاده عن إدارة لقاءات الزمالك لفترة طويلة، وأقل منها بشأن إدارة مباريات الأهلي».

وأضاف المصدر: «بعض الأعضاء داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، طالب من بيريرا، تغليظ عقوبة مدة إيقاف أمين عمر، بسبب أخطائه في مباراة الزمالك والمقاولون العرب، وعدم احتسابه ركلة جزاء واضحة للأبيض، باعتراف رئيس اللجنة».

وتابع: «لجنة الحكام لا تريد أن تقسو على أمين عمر، حتى لا يفتقد الدوري المصري، حكمًا مميزًا».

وكان أمين عمر قد جرى تحويله إلى التحقيق، خلال الأيام الماضية، بسبب أخطائه في مباراة الزمالك والمقاولون العرب.