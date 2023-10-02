«توصية» تطيح بموديست من تشكيل الأهلي

أطاح السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الفريق، خلال الفترة الماضية، بتوصية طبية من أحمد أبو الوفا، الطبيب النفسي للفريق.

وعلم «الوطن سبورت» أن أحمد أبو الوفا، عقد جلسة مع كولر، خلال الفترة الماضية، وتقدم له بتقرير طبي للتعامل بالشكل الأمثل مع موديست في المرحلة المقبلة، لتحقيق أكبر استفادة فنية له مع الفريق.

وطلب «أبو الوفا» تأجيل مشاركة موديست في التشكيل الأساسي للفريق، ومنحه الفرصة كبديل في البداية، لحين تحقيق عنصر الانسجام مع باقي اللاعبين، بالإضافة إلى تسجيل أول أهدافه.

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