يقول الخبراء إن مولود برج السرطان يعرف عنه أنه شخص جيد التعامل محب للحياة والسفر وتناول الأكلات السريعة، يمتلك قدرًا كبيرًا من القوة على تحمل الضغط، صاحبُ خيال واسع، ويمتلك قدرًا كبيرًا من الذكاء، وعنده المقدرة على إقناع الاخرين بقوة، إلا أنه لا يحب التسامح، بل محب للانتقام وأخذ الحق، ويمثل دائمًا مصدر إزعاج قوي.

وتقدم «الوطن»، عبر السطور التالية، حظك اليوم برج السرطان 3-10-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم برج السرطان 3-10-2023 على الصعيد المهني

ينصحك الخبراء أن تتجنب تكرار أي خطط سابقة، بل جدد أفكارك وخططك المتعلقة بالعمل، واختر فريق عمل جيد قادر على تخطي الصعوبات لتحقيق النجاح معه، وبالإضافة إلى ذلك نبغي أن تتعاون مع الفريق.

حظك اليوم برج السرطان 3-10-2023 على الصعيد العاطفي

وعلى الصعيد العاطفي يجب عليك الحذر من اشعال الخلافات مع المقربين منك، ولا سيما مع شريك حياتك، وتخلى عن السلبيات التي تؤدي إلى توتر العلاقة العاطفية، والتزم الصمت.