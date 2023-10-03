رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

حظك اليوم برج الأسد 3-10-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

عبدالعزيز سلامة
12:05 ص | الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
برج الأسد

برج الأسد

يقولون إن مولود برج الأسد لديه المقدرة على تحقيق أحلامه على أرض الواقع بالسعي والجد والاجتهاد، ويحب السيطرة والقيادة، وخاصة عند العمل في مراكز قيادية، ولا يحب السماع إلى آراء الآخرين.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية، حظك اليوم برج الأسد 3-10-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لمواقع الأبراج.

حظك اليوم برج الأسد 3-10-2023 على الصعيد المهني

إذا لم تشعر بالراحة في مجال عملك، فغيره دون أن يؤثر على دخلك المادي، واسعَ إلى أن تجد بديلًا له بسهولة، بجانب تطوير ذاتك لتخبر من حولك بأنك على حق.

حظك اليوم برج الأسد 3-10-2023 على الصعيد العاطفي

وعلى الصعيد العاطفي حاول ألا تتأثر بالعلاقة العاطفية الماضية، بل انظر إلى الأمام، لتكون علاقاتاك المستقبلية ناجحة.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج الأسد الأحد 1-10-2023 عاطفيا ومهنيا

حظك اليوم برج الأسد السبت 30-9-2023 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الأسد الجمعة 29-9-2023 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الأسد الخميس 28-9-2023 مهنيا وعاطفيا