«السياحة الثقافية»: تلقينا طلبات من بعض الدول لإقامة حفلات زفاف في الأقصر

قال محمد عثمان، رئيس لجنة السياحة الثقافية بالأقصر، إن هناك عدد من الطلبات من جميع أنحاء العالم لإقامة حفلات زواج في مدينة الأقصر، لما تتميز به من أماكن أثرية، خاصة في الفترة من بداية شهر أكتوبر الجاري حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.

حفلات الزفاف من وسائل الترويج للسياحة الشتوية

وأضاف رئيس لجنة السياحة الثقافية بالاقصر، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد» المذاع على قناة « ten»، أن سياحة الزفاف تعتبر واحدة من الوسائل الترويجية للسياحة المصرية خاصة السياحة الشتوية، وأن معدلات إنفاق سائح الزفاف توازي 8 أضعاف معدلات إنفاق السائح العادي.

تحويل الأقصر لمتحف عالمي مفتوح

وأشار رئيس لجنة السياحة الثقافية في الأقصر إلى أن إعلان الرئيس عن تحويل الأقصر إلى متحف عالمي مفتوح كان سببا رئيسيا في وجود هذا النوع الجديد من السياحة، مشيرا إلى أن هناك توجه من الدولة المصرية لتنظيم والترويج بشكل أكبر لهذا النوع من السياحة خلال السنوات المقبلة.

وأوضح رئيس لجنة السياحة الثقافية بالأقصر، أن هناك العديد من الشركات السياحية التي تقدم خدمات تنظيم حفلات الزفاف في الأقصر، والتي توفر لعروسين مجموعة متنوعة من الخيارات والعروض، بما في ذلك اختيار المكان المناسب، والخدمات الغذائية والضيافة، والعروض الفنية والموسيقية.

وأعرب رئيس لجنة السياحة الثقافية بالاقصر عن سعادته بهذا النوع الجديد من السياحة، مؤكداً أنه يسهم في الترويج للأقصر وجذب المزيد من السياح من مختلف دول العالم.