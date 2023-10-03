تحرير 20 مخالفة في حملات على شوارع الإسكندرية

قالت عزة سعد، رئيس حي وسط الإسكندرية، إنه جرى شن عدة حملات رقابية للتفتيش على المنشآت العامة، والتصدي للمخالفات وضبط الأسواق، ومراجعة صلاحية الأغذية والمشروبات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

حملة في شوارع الإسكندرية

وأوضحت «سعد» في تصريحات لـ«الوطن»، إن الحملات جرى تنفيذها بمشاركة التفتيش الصيدلي التابع لهيئة الدواء والطب البيطري ومكتب العمل والتموين الشئون الصحية والإدارات المعنية بالحي وذلك بالشوارع التالية: سعد زغلول، شامبليون، السلطان عبد العزيز، شارع كلية الطب، شارع الشهداء.

إعدام أغذية غير صالحة

وأشارت إلىى أن الحملة أسفرت عن إعدام 36 كيلو جراما من الأغذية والمشروبات ومصنعات اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومنتهية الصلاحية والتحفظ على 400 حالة من الإشغالات المتنوعة وتحرير 20 محضرا متنوعا و6 إنذارات وتحصيل مبلغ 26 ألف جنية غرامة فورية، كما تم المرور على 6 من الصيدليات للتأكد من الالتزام بالإشتراطات من مسئولي التفتيش الصيدلى التابع لهيئة الدواء وجار استكمال الحملات لضبط الأسواق بالشارع. ‏