نساء يطالبن بتعويض كبير في الدنمارك بسبب برنامج سري

قدمت مجموعة مكونة من 67 امرأة من جرينلاند، مطالبات للحصول على تعويض من الدنمارك بسبب تزويدهن بأجهزة منع حمل داخل الرحم (اللولب) من دون موافقتهن قبل عقود، بحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية.

تحرر الجزيرة ومطالبات السيدات

ووضعت عدة نساء اللولب في الرحم في إطار برنامج نظمته الدنمارك بشكل سري، وتم إعداده للحد من معدلات المواليد في المنطقة الواقعة في القطب الشمالي، ولكن لم تعد مستعمرة جرينلاند منذ عام 1953، ومن حينها أصبحت الجزيرة تحت سيطرة «كوبنهاجن»، وتطالب السيدات بمبلغ 300 ألف كرونة أي نحو 42 ألف دولار لكل سيدة منهن.

تاريخ بداية الحملة

في الوقت نفسه أوضحت سلسلة مدونات صوتية مستندة إلى الأرشيف الوطني نشرتها هيئة الإذاعة الدنماركية «دي آر» في ربيع عام 2022 عن حجم الحملة، في ظل إعادة الدنمارك وجرينلاند فحص علاقتهما السابقة.

ما جرينلاند؟

وجرينلاند هي أكبر جزيرة في العالم، وتقع في القطب الشمالي على بعد حوالي 2500 كيلومتر من الدنمارك، ولها علمها الخاص ولغتها وثقافتها ومؤسساتها ورئيس وزرائها، وعندما تم اعتماد في البلاد قانون الحكم الذاتي عام 2009، تقتصر سيطرة السلطات المركزية في الدنمارك على العملة والنظام القضائي والشؤون الخارجية والأمنية الخاصة بجرينلاند.

الجزيرة تعتمد على أموال الدنمارك

لكن الجزيرة تعتمد بشكل كبير على الأموال الدنماركية، التي تشكل ربع ناتجها المحلي الإجمالي وأكثر من نصف ميزانيتها العامة، وشُكلت لجنة لدراسة التظلمات ضد الدولة الدنماركية العام الماضي، ومن المقرر أن تنشر نتائجها في عام 2025، لكنّ المشتكيات يطلبن الحصول على تعويضات قبل ذلك الحين.